Depuis plusieurs semaines, c'est LA polémique concernant la primaire de la droite et du centre, dont les deux tours se disputeront dimanche 20 et dimanche 27 novembre 2016, en Seine-Maritime et partout ailleurs. Les électeurs de gauche vont-ils infiltrer la droite pour choisir leur champion et ainsi fausser les résultats ? Nicolas Sarkozy assure que si, Alain Juppé nie, les autres candidats restent prudents.

Une charte non contraignante

Mais que disent les textes de cette primaire ? Effectivement, tout citoyen inscrit sur les listes électorales peut a priori voter lors de cette primaire. La seule condition à remplir, au-delà de la participation financière, est la signature d'un cahier de décharge actant l'adhésion de l'électeur à la charte de la primaire. Une phrase figure sur ce cahier : "Je partage les valeurs républicaines de la droite et du centre et je m'engage pour l'alternance afin de réussir le redressement de la France."

Retrouvez ici le texte intégral de la charte de la primaire.

