Caen. Primaire à droite: "il peut y avoir une surprise" pour le politologue normand Cyril Crespin

Participation, couleur politique des départements, particularités régionales… le politologue normand Cyril Crespin dessine les grandes lignes du scrutin à venir, à quelques jours de la primaire de la droite et du centre qui mettra aux prises sept candidats, dimanche 20 novembre 2016.

En Normandie, quels sont les deux candidats qui sortiront en tête au soir du premier tour ?

"Depuis des mois, on nous annonce un duel Juppé-Sarkozy. Mais la dynamique actuelle de François Fillon est telle qu'elle a été mal mesurée auparavant. Une surprise n'est pas à exclure. En Normandie, on peut s'attendre à ce que ce soit plutôt Alain Juppé qui soit devant, pour des raisons assez simples. Tout d'abord, en Haute-Normandie, il est bien implanté puisqu'il a par exemple le soutien du maire du Havre, Édouard Philippe."

Les électeurs de gauche qui se mobiliseront vont-ils changer la donne ?

"Il pourrait y avoir une différence entre les électorats ruraux et urbains, sachant que dans ces derniers secteurs, des électeurs de gauche vont certainement se mobiliser et changer un peu la donne. Reste à en connaître la proportion, mais il semble que ces voix-là iraient principalement à Alain Juppé. Il semble acquis que, dans la mesure où les sept candidats de droite ayant fait pendant la campagne des propositions classiques de droite, comme les suppressions de postes de fonctionnaires, ça ait un peu freiné les ardeurs des militants de l'autre camp à participer."

Combien de personnes vont se mobiliser pour aller voter dimanche ?

"Il y a trois hypothèses. Hypothèse haute: quatre millions de personnes en France. Hypothèse basse: entre un et demi, et deux. Et les derniers sondages penchent pour trois, ce qui est beaucoup plus que lors de la primaire des socialistes en 2011. Cette participation peut changer le scénario. Hypothèse basse, on cible le coeur républicain avec Nicolas Sarkozy qui risque d'être très proche d'Alain Juppé. Hypothèse haute, c'est plutôt Alain Juppé, voire François Fillon qui y gagneraient beaucoup."

Est-ce que les Normands se mobiliseront plus que les autres Français ?

"La Normandie est historiquement une région plutôt à droite. Mais les dernières élections nationales, comme dans le Calvados, ont prouvé qu'il y a une Normandie qui s'aligne fortement sur le comportement électoral des Français, avec notamment le Calvados qui a voté à gauche en 2012. Surtout, dernièrement, une Normandie qui de plus en plus se laisse conquérir par le Front National. On peut s'attendre à une Normandie qui se rapproche de la fourchette moyenne."

