Caen. Relier la Corse depuis Caen : quelle destination pour quel type de voyage ?

La Corse est accessible depuis Caen (Calvados) par le biais de trois liaisons aériennes directes et saisonnières, c'est-à-dire qu'elles ne sont disponibles qu'entre avril et octobre. À partir d'avril 2017, les Caennais pourront donc s'envoler depuis Carpiquet (Calvados) à destination d'Ajaccio, Bastia et Figari!

Si l'île de Beauté regorge de lieux superbes, il faut toutefois bien choisir sa destination: en effet, là-bas les distances sont loin de s'évaluer en kilomètres mais bien plutôt en temps de parcours! Comptez ainsi une allure de 50km/heure en moyenne tant les routes de l'intérieur quoique magnifiques sont sinueuses et escarpées. Que vous préfériez Bastia la Génoise, Ajaccio l'Impériale ou Figari connue pour ses plages paradisiaques et ses falaises, l'aéroport de Caen-Carpiquet (Calvados) vous attend.

En juillet et août la Corse croule sous les touristes

Le meilleur moment pour partir en Corse est certainement la période pré et post-estivale: mai, juin ou encore septembre et octobre sont en effet plus propices car en juillet et août, l'île est bondée et la circulation rendue d'autant plus difficile et longue sur les petites routes.