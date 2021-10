Mika, Iggy Pop, Phoenix, Le peuple de l'herbe, Luke, La Roux, Damien Saez, Tété sur la scène du festival Beauregard à Hérouville st-Clair (14) les 2 et 3 juillet

L?affiche du prochain Festival de Beauregard, près de Caen, a été dévoilée :

Mika, Iggy Pop and the Stooges, Phoenix, Brigitte Fontaine, La Roux, Luke, le Peuple de l?Herbe, Damien Saez, Tété, se partageront l?affiche.

A noter, aussi, la participation des groupes régionaux : Trémore, et Kim Novak.

Le festival de Beauregard aura lieu les 2 et 3 juillet.

