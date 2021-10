Rouen. Coupe de France: l'Olympique Pavillais s'incline avec les honneurs face au Red Star

Dans un stade Lozai plein à craquer et dans une belle ambiance festive de Coupe de France, les joueurs de Pavilly (Seine-Maritime) qui évoluent en Division Supérieure Régionale, ne seront pas parvenus à créer un exploit face au Red Star, club de Ligue 2. Score final 3-0.

La hiérarchie respectée

Les cinq divisions d'écart n'ont pas effrayé les Pavillais qui ont résisté de fort belle manière pendant la première mi-temps même si la domination est francilienne. En effet, le Red Star va manquer de peu l'ouverture du score à la 7e minute après une sortie un peu courte du gardien pavillais mais la reprise de l'attaquant passe à côté. A la pause le score est de 0-0.

Un dernier quart d'heure compliqué

Au retour de la pause, la physionomie du match reste identique et malgré quelques rares intrusions pavillaises dans la surface adverse qui se concluent par des frappes sans trop de danger, ce sont bien les joueurs de l'Etoile Rouge qui continuent de dominer cette partie.

L'ensemble du stade commence de plus en plus à croire à l'exploit et donne de la voix mais à la 73e minute, Keita, bien servi par Mhirsi en profondeur parvient à éliminer le gardien pour frapper dans le but vide (1-0).

Les choses ne vont pas s'arranger puisque six minutes plus tard c'est Sané qui fusille le gardien sur un ballon mal sorti dans la surface après un corner (2-0).

Les espoirs pavillais s'évaporent définitivement quand, à la 87e, Sané part seul au but pour inscrire le troisième et dernier but de la partie (3-0).

La défaite est là, mais les amateurs de l'Olympique Pavillais repartent avec de beaux souvenirs en tête.

Retour à la réalité dimanche 20 novembre 2016 avec un déplacement à Yvetôt en championnat de DSR.

Jimmy Bocquet (entraineur): " il y avait vraiment des coups à jouer intéressants et on avait vraiment la volonté de jouer donc c'est dommage mais opposer une telle résistance pendant 75 minutes à une équipe de ligue 2 ce n'est pas donné à tout le monde donc je ne peux que féliciter mes joueurs et être fiers d'eux."

A LIRE AUSSI.

Football: qualification compliquée pour Quevilly Rouen Métropole en Coupe de France