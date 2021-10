Rouen. Hockey-sur-glace: les Ducs d'Angers s'imposent chez les Dragons de Rouen

Les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) n'ont pas confirmé leur victoire de mardi 8 novembre 2016 à Dijon (Côte d'Or). Ils s'inclinent face aux Ducs d'Angers (Maine-et-Loire) vendredi 11 novembre 2016 à l'Ile-Lacroix pour le compte de la 18e journée de Saxoprint Ligue Magnus sur le score de 3-1.

Une domination stérile

Pourtant le premier tiers est dominé par les Rouennais qui se procurent plusieurs occasions franches mais le portier Angevin permet à son équipe de rester à 0-0 dans ce match. Les Angevins parviendront même à ouvrir la marque à la 16e minute par Jonathan Lessard laissait seul au 2e poteau qui avait tout le temps pour ajuster Dany Sabourin 1-0.

Au cours du 2e tiers-temps, les joueurs de Fabrice Lhenry vont perdre peu à peu leur hockey et encaissent logiquement un 2e but en supériorité numérique par Braden Walls à la déviation devant le but sur une passe de Mathieu Gagnon 2-0. Les Jaunes et Noirs parviendront tout de même à réduire la marque un peu plus d'une minute plus tard par le défenseur Mark Matheson d'un tir lointain 2-1.

Les Normands reprendront leur domination dans le 3e tiers-temps mais sans parvenir à marquer. C'est en fin de match que les Ducs clôtureront la marque sur un but en cage vide de l'ancien Rouennais Yannick Riendeau 3-1.

Au classement, les Dragons de Rouen restent à la 3e place et rencontreront le Gamyo d'Epinal dans les Vosges mardi 15 novembre 2016 pour le compte de la 19e journée de Saxoprint Ligue Magnus. Un club qui occupe la 9e place.

