Mondeville. Normandie : au terme d'un match très serré, l'USOM s'incline à Angers

Au terme d'une rencontre forte en suspens, les filles de Mondeville (Calvados) ont perdu vendredi 11 novembre contre l'Union Féminine Angers Basket 49 (Maine-et-Loire).

Angers a tout d'abord dominé les débats dans le premier quart-temps. (19-8) Cet écart de 11 points d'entrée de jeu n'a pourtant pas déstabilisé les Mondevillaises qui ont réussi à s'imposer dans les 3 quarts suivants. (13-16,10-11 puis 7-14) Les deux équipes doivent alors jouer 5 minutes supplémentaires pour se départager, prolongation remportée 8-6 par Angers, la rencontre se termine alors sur le score de 57-55.

Beaucoup de courage mais une défaite

Très volontaires, les filles ont manqué de fraîcheur en fin de match. Selon la meneuse Lisa Berkani "On n'a pas assez joué ensemble en prolongations et on était très fatiguées, on a pris un panier sur chaque attaque alors qu'on avait bien défendu tout le match, c'est d'autant plus regrettable qu'on avait gagné au Basket Landes"

Les joueuses de Romain L'Hermitte pourront souffler pendant 15 jours, du moins celles qui ne sont pas appelées en sélection, en attendant la réception de Lattes-Montpellier (Hérault) le dimanche 27 novembre 2016 à 15h30 à la Halle Pierre Bérégovoy.

