Justin Bieber : ses fans campent devant la salle de spectacle, cinq mois avant le concert

Elles sont une centaine de brésiliennes, âgées de 18 à 20 ans, à s'être installées devant le Sambodrome au Brésil. Elles sont fans de Justin Bieber et ne veulent pour rien au monde rater ce concert... Mais vont devoir s'armer d'une extrème patience et de courage pour tenir... le show n'aura lieu qu'en mars 2017.



Armées de provisions de nourriture, des tentes et de matelas pour dormir, et de répulsifs pour éloigner les insectes... Elle patienteront : 5 MOIS !!!



"Nous avons décidé de venir parce que d'autres groupes de fans menaçaient de venir s'installer avant nous. Nous sommes ici pour notre idole et notre amour pour lui nous fait faire cette folie. Nous craignons qu'il prenne une pause dans sa carrière et sera la dernière occasion de le voir" ont expliqué les "Beliebers" au journal Globo.



Une véritable organisation se prépare. Ils sont nombreux à se relayer pour surveiller les tentes, afin de permettre à tour de rôle d'aller aux toilettes, en cours, ou au travail... ! Un lieu qui n'est pas sans risque, très fréquenté par les SDF et les drogués. Le squat de la ville n'est pas loin.



