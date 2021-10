Caen. Tennis de Table. "Notre début de saison est positif" estime le Caennais Romain Lorentz

Dimanche 6 novembre, le Caen tennis de table club est tombé avec les honneurs face à Chartres (1-3). L'un des titulaires, Romain Lorentz fait le point.

Quel est votre sentiment après cette défaite face à ce cador du championnat ?

"Oui la marche était un peu haute pour nous. Malgré tout, nous prenons un point et ça pourra peut-être compter en fin de saison. Tout ce qui est pris n'est plus à prendre. La marché était trop haute pour faire mieux, mais nous ne sortons pas bredouilles de cette partie. C'est l'essentiel."

C'est Alexey Liventsov qui vous a d'ailleurs permis de prendre ce premier point dans ce match. Est-ce un hasard ?

"Non. C'est vrai qu'Alexey a remporté son premier duel après un très bon match face un joueur classé dans le top 40 mondial. Ce n'est pas la première fois qu'il nous lance de la meilleure des manières qu'il soit cette saison. Malheureusement, nous ne sommes pas parvenus à enfoncer le clou par la suite et à faire mieux."

Est-ce que vous vous sentez plus fort que l'année dernière ?

"Oui, mais après face à des joueurs comme ceux de Chartres, il faut concrétiser ses occasions. J'ai eu des balles de set dans la première manche qui n'ont pas abouti. Et derrière je pers mon match. Mais dans l'ensemble, pour l'instant le début de saison est plutôt bon. On a pris sept points sur douze possibles, en jouant quasiment les quatre meilleures formation du championnat. Le début de saison est positif. Jusqu'à fin décembre, on va enchaîner avec beaucoup de matchs face à nos concurrents directs au maintien. C'est là qu'il va falloir être bon, à commencer par notre prochain match à Roane (NDLR : mardi 15 novembre)."

