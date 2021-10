ST Ericsson, les syndicats déçus de la réunion avec la direction hier soir en préfecture du Calvados

Représentants des salariés et syndicats déçus de la réunion hier soir, en préfecture du Calvados, avec la direction de ST Ericsson... La fermeture du site est programmée pour juin, 114 personnes seront licenciées... La direction a confirmé l?arrêt de ses activités sur le site de Colombelles... Concernant la réindustrialisation du site et les mesures d?accompagnement du plan social, les engagements sont modestes et aléatoires selon les syndicats.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire