Le goût du large ce week-end à Port en Bessin

Port-en-Bessin-Huppain vous invite à larguer les amarres et à gagner le large pendant deux jours de fête... Fête de la coquille Saint-Jacques et des produits de la pêche normande mais aussi Festival « Musique sous les embruns » sont au rendez-vous pour proposer de nombreuses animations sur un seul thème : LA MER ! De quoi satisfaire petits et grands...

Vous avez une vente de produits de la mer, des dégustations, et des ateliers et démonstrations culinaires qui vous accompagneront samedi et dimanche. A noter cette année , un jeu de piste tout public (gratuit) pour découvrir les produits de la mer avec une carte et des énigmes à retirer aux billetteries.

Le festival Musique sous les embruns aura lieu du vendredi soir au dimanche avec des groupes marins ou qui chantent sur le thème maritime.

Rendez-vous du vendredi 11 novembre à 21h au dimanche 13 novembre 2016 à 18h. Infos à retrouver sur www.portenbessin-huppain.fr. Inscriptions aux ateliers et réservations pour le festival musical possibles au centre culturel Senghor au 02 31 21 92 33.

Ecoutez Sophie Coevoet, responsable du centre culturel Senghor et co-organisatrice de l'événement, nous présenter le programme: