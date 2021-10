Un radar automatique à été bombé de peinture noire dans la nuit de mardi à mercredi, sur la route entre Trun et Argentan.... L?appareil rendu aveugle ne flashe plus .... Sa remise en état sera rapide... déjà, dans la nuit de dimanche à lundi, un radar automatique avait été victime d?un incendie, sur la route entre Falaise et Caen... un pneu avait été allumé au pied de l?appareil qui avait résisté aux flammes.

