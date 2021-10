Deux incendies dans l' orne mardi après midi, dans une boulangerie à Vimoutiers et dans une maison à Radon

Le feu à détruit en partie le fournil de la boulangerie Sénéchal à Vimoutiers hier midi... le sinistre s?est déclaré dans un faux plafond pour une raison que l?enquête devra déterminer... la surface de vente, non attenante au fournil, n?a pas été endommagée, mais elle restera fermée le temps de la remise en état du fournil



et à Radon, une maison de 80 m2, a été en partie détruite.... le feu s?est déclaré dans le conduit de cheminée dans les combles... 15 sapeurs pompiers mobilisés, pas de victime.... 3 personnes sont relogées : et couple et leur fille.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire