Infirmiers et personnels hospitaliers en grève pour exprimer leur malaise

"On n'est pas des machines, on est des êtres humains" : les infirmiers, en mal de reconnaissance, mais aussi les aides-soignants et autres personnels hospitaliers, sont appelés à se mobiliser mardi contre la dégradation de leurs conditions de travail et la rigueur budgétaire affectant la santé.