Brix. Un 1er concours d'utilité canine

Samedi 10 et dimanche 11 septembre, le Club d'Utilisation Canine de Brix, présidé par Tanguy Servant, organise pour la première fois un concours de chiens d'utilité, comptant pour les pré-sélections du championnat de France qui aura lieu à Calais en juin 2017.

Une quarantaine de chiens, issus de toute la France, viendront disputer des épreuves de Ring 1, Ring 2 et Ring 3 qui comportent sauts, obéissance, défense du maître et mordant. "Pour accéder au Ring 1, le pré-requis est le CSAU, Certificat de Sociabilité et d'Aptitude à l'Utilisation, explique Eric Servant, éducateur canin et propriétaire du terrain. Ensuite, pour passer à l'échelon supérieur, il faut obtenir un certain score lors de deux pointages distincts avec deux juges différents. A partir du Ring 3, les choses se corsent puisqu'il faut 5 concours pré-sélectifs avec 5 juges différents et un championnat de région pour accéder au sélectif du Championnat de France…" N'accède donc pas aux France qui veut… Eric Servant a eu ce bonheur 5 fois et est monté sur le podium avec son fidèle Bakari en 2013. Il est donc une référence en ce domaine et Cathy et Alain Rotbart ne diront pas le contraire, puisqu'ils viennent de Rouen tous les week-ends!

Le samedi, le CSAU est ouvert à tous chiens, de race ou non et donne lieu à un certificat officiel.

Pratique : Club d'Education Canine, le Lieu Jourdan à Brix. De 7 h 30 à 18h30. Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place.