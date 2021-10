Trois ordinations de prêtres à la Cathédrale de Coutances

Le 13 novembre 2016 fera date pour le diocèse de Coutances et Avranches. Stanislas Briard, Florian Frigot et Jean-Philippe Leprieur ont été ordonnés prêtres pour le service de l'Eglise et l'annonce de l’Évangile. La célébration a été présidée par Mgr Laurent Le Boulc'h en la Cathédrale de Coutances.