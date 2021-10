Le parc-expo d'Alençon accueillera Electro Léo, les 16, 17 et 18 Décembre. Des djs et des groupes internationaux (Berlin, San Fransisco, Londres, Liverpool...) ainsi que des collectifs régionaux (Alençon, Caen, Nantes...) viendront jouer devant près de 3000 clubbers. Mais pour 5 d'entre eux, rien n'est encore fait. Ils participent au tremplin, et se présenteront à vous ce soir à la Luciole pour la finale du Tremplin.



Nicolas Viot, président de l'éassociation nous présente la soirée... :







- nExow (Laval)

- Le Vandale (Le Mans)

- Ethereal Structure (Caen)

- ELK (Caen)

- Mac Declos (St Lô / Paris)



- Vainqueur tremplin Caen : WEISER (Caen)

- Vainqueur tremplin Le Mans : TLH (Le Mans)



L'event sur Facebook : Finale du Tremplin Electro Léo (gratuit)



"En tout nous avons présélectionné 14 DJs sur 80 candidatures reçues. Seulement 3 auront le plaisir d'ouvrir les scènes du festival et partager les loges avec des artistes de renommées internationales".



Voici le déroulement de la soirée :



- Accueil à la Luciole à 20h

- Présentation des candidats et du Jury

- Tirage au sort de l'ordre de passage



Ouverture des portes 21h, chaque DJ disposera de 40 minutes de set



- DJ1 : 21h00

- DJ2 : 21h40

- DJ3 : 22h20

- DJ4 : 23h00

- DJ5 : 23h40



00h20 : Délibération Jury

00H45 : Annonce du vainqueur

01H : Fin de soirée



Voici un petit teaser qui donne envie de patienter avant le festival, les 15, 16 et 17 décembre ... :

