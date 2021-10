L'Agenda en Normandie : mardi 8 novembre

MANCHE

A partir de vendredi et jusqu'à dimanche c'est le Championnat de France Para-Equestre au Pôle Hippique de Saint Lô. C'est dans le cadre du Grand National, un événement de haut niveau en France. 4 cavaliers Paralympiques seront présents pendant ces 3 jours, profitez également d'une restauration sur place et d'une soirée samedi.

La 7ème édition du festival Les Rendez-vous Soniques démarre aujourd'hui à Saint-Lô avec Tournepouce par Barcella au théâtre Roger Ferdinand, ce soir Jain, la découverte 2015 vient chanter sur la scène du Normandy à partir de 20h30. Ouverture des portes 30 minutes avant le début du live, vous avez gagné vos places sur Tendance Ouest.

Vendredi, samedi et dimanche emmenez vos enfants au grand cirque de St Petersbourg Place Jacques Demy à Cherbourg-en-Cotentin. Un voyage au pays des Steppes et des Toundras, avec une pléiade d'artistes qui font la tradition et la renommée du Cirque Russe à travers le monde,

Cette nouvelle création fait appel à des attractions acrobatiques de haut niveau, des gymnastes, des animaux surprenants et des clowns poétiques et hilarants. Billetterie à l'Office de Tourisme de Cherbourg.

CALVADOS

Danakil est en concert ce jeudi dès 20h30 au Cargo à Caen, le groupe francilien est devenu en effet, au fil de trois albums, l’un des fers de lance du renouveau du reggae français. Découvrez, sur scène, leurs inspirations et influences musicales jamaïcaines sur des textes de chanson française aux sonorités africaines. Vololdia assure la première partie, billetterie sur lecargo.fr

« Ils s'aiment depuis 20 ans » c'est le nom du dernier spectacle de Pierre Palmade et Michelle Laroque. Découvrez le au Zénith de Caen. Il viennent fêter les 20 ans de leur couple sur scène ce vendredi dès 20h30. Une occasion unique de se réunir une dernière fois pour interpréter une sélection de sketchs de leurs trois spectacles. Les infos sur zenith-caen.fr.

ORNE

Samedi et dimanche, rendez-vous à Bellême pour l'édition 2016 du salon du livre. Sur place, écrivains, libraires ainsi que diverses animations autour du livre. Sont également proposés, des jeux pour les enfants ainsi que des vitrines animées. C'est organisé par Bellême Boutique de 9h30 à 18h0 salle de Chennevières, plus d'infos sur belleme-boutique.fr.

Ce week-end, l'écomusée "De la Pomme au Calvados" organise la 17e fête du Cidre sur le site du Grand Jardin au Sap. Fabrication de cidre à l'ancienne avec les pièces du musée dont le gadage et le pressoir du XVIIIe siècle. Distillation du cidre pour obtenir le Calvados, avec un alambic ambulant. Démonstration de ramassage de pommes à l'aide d'une machine ancienne. Marché aux produits du terroir et artisanat d'art. Exposition de peinture. Animations pour enfants ou encore des démonstrations de dressage de chiens. Le parking et l'entrées sont gratuits.