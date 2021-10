Cyclisme : Bernard Sainz, condamné en appel à deux ans de prison dont un an ferme pour une affaire de dopage

Vous reprendrez bien un peu d?E.P.O ?

Le tribunal correctionnel de Paris à condamné hier en appel, Bernard Sainz, alias le Docteur Mabuse, à deux ans de prison dont un an ferme... contre trois ans de prison dont 18 mois ferme en première instance... il était poursuivi dans l?affaire cycliste dite du « pot belge », pour trafic, et incitation à l?usage de produits dopants et exercice illégal de la médecine en 1998 et 1999...

L?affaire avait éclaté lors du tour de France cycliste 1998, éclaboussant l?équipe Festina,... A l?époque des faits, le toubib résidait au c?ur de l?Orne, à Almenèches.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire