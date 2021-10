Action de débrayage des travailleurs médico-sociaux dans l'Orne

Une cinquantaine de travailleurs des établissements sanitaires et sociaux se sont retrouvés à la salle Baudelaire d?Alençon, hier matin... leur secteur d?activité est en pleine mutation : de 35.000, le nombre d?associations et d?établissements va être réduit à 5000, par des groupements, des coopérations ? et depuis 2005, les salariés se battent contre un projet de réforme à la baisse de leur convention collective :

« Ca n?est pas un combat corporatiste, mais politique », affirme le collectif ornais, pour qui les « soignés » reste la priorité ? mais difficile de travailler correctement quand les salariés sont mis en concurrence, quand on vous supprime tous les congés conventionnels, quand dans le secteur les 35h sont remis en cause?

Les « santés-socios » qui entendent bien se faire entendre et remarquer ? dans le cortège alençonnais de la manifestation nationale interprofessionnelle de mardi prochain. D'autres manifs seront également organisées à Argentan, Flers et L?Aigle.

