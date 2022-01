EPINAL-AVRANCHES. Avranches veut se ressaisir

Ce vendredi 23 septembre, pour la 8e journée de championnat national, l'US Avranches se déplace à Epinal.

Les partenaires de Kévin Schur, qui viennent de s'incliner pour la deuxième fois consécutive face à Châteauroux 1-0, voudront repartir de l'avant face aux Spinaliens. Ces derniers ne doivent leur salut en National cette saison qu'à la relégation d'Evian, ils se sont vu repêcher au tout dernier moment, la deuxième fois en deux ans.

Le club du président Yves Bailly se passerait bien de cette fâcheuse habitude et préférerait gagner leur maintien sur le terrain, une voie plus honorable.

Une petite

mauvaise passe



Une nouvelle fois l'intersaison n'a pas été simple à préparer pour les joueurs de Xavier Collin, entre le CFA et le National. Le club a essayé de retarder son recrutement le plus longtemps possible, mais à un moment, il a bien fallu agir. Après l'annonce du repêchage, la formation lorraine a pu faire signer quatre autres joueurs qui avaient fait la préparation.

Une fois encore, les Spinaliens s'attendent à une année difficile, mais ils vont tout faire sur le terrain pour essayer d'obtenir leur maintien. Pour cela, ils pourront compter sur l'expérience de certaines recrues habituées aux joutes du championnat national.

Les joueurs de Damien Ott quant à eux connaissent une petite mauvaise passe en ce moment et ils voudront, lors de ce déplacement en Lorraine, y mettre fin et retrouver le chemin de la victoire.

Pour cela, les bleus devront retrouver une solidité défensive, corriger les erreurs d'approximation et gommer les imperfections.

Si la deuxième défaite ne remet pas encore en cause le bon début de saison, une nouvelle contre-performance pourrait installer des doutes dans les têtes de ce groupe

jeune.