L'Agenda en Normandie : vendredi 4 novembre

MANCHE

L'Association Espace Rando organise Les marches du dimanche. Profitez d'un après-midi sportif à Quettreville-sur-Sienne ce dimanche avec un départ à 14h place de la Liberté à Saint-Pair et à 14h30 à l'Eglise de Quettreville-sur-Sienne.

Vendredi, l'Union des Anciens Combattants de Cherbourg en Cotentin en partenariat avec la communauté de communes de la Hague, organise le spectacle les Chemins de la Liberté à l'église d'Urville Nacqueville. Un spectacle de la libération avec Jean Goujon, des musiciens, des films d'archives et des flash animations. Rendez-vous à partir de 20h15.

CALVADOS

Découvrez la première édition de "Branchez la guitare" ce vendredi à partir de 20h Saint Martin des entrées à côté de Bayeux avec en première partie, les Princesses. 3 groupes sont invités à se produire sur scène : Come get some, un groupe Bayeusain/Caennais, Vasko du rock and roll italien et Flying Turtles qui prend son envol depuis quelques mois. Entrée à 5€.

Samedi c'est la Virée nocturne, une course d'orientation nocturne dans les rues de Vire.4 distances sont proposées 4,8,16 et 24 km pour une pratique familiale et sportive à la découverte des chemins et des ruelles de la ville de Vire. La particularité de cette épreuve est la présence d'une troupe de théâtre Les Hors Contrôle qui attendent les concurrents déguisés en viking sur des postes bien particuliers.

Profitez du premier dimanche de ce mois pour accéder à la culture gratuitement ! L'Espace Culturel Les Dominicaines, un ancien couvent datant du XVIe et XVIIe siècles, vous propose de découvrir son exposition temporaire : " Les estampes japonaises, du monde flottant à la modernité". C'est Place du Tribunal à Pont l'Evêque de 14h30 à 18h, c'est gratuit.

ORNE

Ce soir, lancez -vous dans l'Intrigue policière "La Tête en Deux" imprégnée de jalousie, haine, passion, mystère, d'après le roman d'Hubert Bodin. L'adaptation de ce roman, les dialogues, le scénario, la mise en scène sont réalisés par Evelyne Chrétien. Rendez-vous à la salle des Terrier à Athis Val de Rouvre à partir de 21h, comptez 5 euros l'entrée, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.

Dimanche à l'Ecomusée du Perche de Saint Cyr la Rosière, le rendez-vous est pris autour du pressoir avec les ateliers sur le bocage, les ateliers de création et de dégustation qui raviront petits et grands. Au programme : brassage du cidre du prieuré au pressoir avec manège de chevaux percherons, démonstrations de métiers anciens. Assistez également au spectacle de Philippe Lipchittz, comédien, qui lit des extraits de son roman "quand pourtant le bonheur était là..." une histoire d'amour dans la campagne des années 1960. C'est de 10h30 à 17h30.