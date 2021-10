Orne. A Alençon le tourisme spirituel décolle

En juin 2015, le maire d'Alençon, Joaquin Pueyo, se réjouissait de la canonisation de Louis et Zélie Martin, censée renforcer le tourisme spirituel à Alençon. "Alençon fera partie des villes sanctuaires puisque Louis et Zélie sont d'Alençon" expliquait-il. C'est maintenant une réalité. Les 29 et 30 octobre 2016, 400 familles étaient réunies à Alençon pour la "fête des familles", sur les traces des saints époux Martin."On ne s'attendait pas à un tel succès" avoue Laurence, coordonnatrice de l'événement.

400 familles à loger

Pour le week-end, de nombreuses familles ont été accueillies dans l'internat de l'école Saint François, mais les hôtels et chambres d'hôtes ont aussi fait le plein. Certains même avec un tarif spécial pour les pèlerins: "Je suis catholique explique Angélique Duteil, du château des Requêtes, ça me semblait normal de faire un geste". Chez elle, la nuit était à -50% ce week-end-là. Le reste des pèlerins étaient logés chez l'habitant, dans une centaine de foyers.

Des pèlerins de tout l'Ouest

Ils sont venus pour la plupart de l'Ouest de la France. Marie et Yves, rouennais, étaient là avec leurs quatre enfants, "pour faire une pause". Claire et Xavier venaient de Poitiers, avec leurs six enfants. Françoise, Cherbourgeoise, était en cure à Bagnoles de l'Orne, elle a profité du week-end pour s'échapper. Les autres sont de Bayeux, de Caen, de Vernon,... un groupe de Bretons était de la partie.

A Alençon, l'accueil se structure avec le projet à l'horizon 2018 d'un centre spirituel Louis et Zélie Martin,

