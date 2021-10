Il est un peu plus de 3 h 30 au petit matin, dimanche 30 octobre 2016 lorsqu'un groupe de jeunes s'en prend violemment à conducteur stationné rue Bournaki, à Rouen (Seine-Maritime).

Le jeune homme, âgé de 21 ans, est pris à partie par cinq personnes - deux femmes et trois hommes - qui, sans raison apparente, le forcent à sortir de sa voiture et le rouent de coups.

Interpellés par la BAC à Petit-Quevilly

Laissant leur victime sur place, les agresseurs lui volent sa voiture. Deux d'entre eux à bord, tandis que leurs complices s'enfuient dans deux autres véhicules. Les policiers de la BAC (Brigade anti-criminalité) appelés sur les lieux repèrent la voiture volée au niveau du pont Guillaume le Conquérant. Ils poursuivent les suspects jusqu'au Petit-Quevilly, où ils retrouvent la voiture vide, rue Paul Gauguin.

La bande n'aura pas le temps de fuir très loin. Les voleurs sont arrêtés rue Pablo Neruda. Ils sont âgés de 16 à 20 ans et ont été placés en garde à vue.

La victime a quant à elle été prise en charge par les secours, sans qu'une hospitalisation n'ait été nécessaire.

