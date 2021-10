Tendance Sports : Le SM Caen coule, les Vikings du Caen HB amers et un double champion du monde depuis les USA !

Ce dimanche 30 octobre, votre émission Tendance Sports a encore navigué sur tous les terrains avec en foot, le SM Caen qui n'en fini plus de perdre en L1 et tous les résultats des amateurs en Normandie, du National à la DHR. Le handball et le basket ont également été mis à l'honneur, comme le badminton avec Lucas Corvée au cœur des résultats du week-end. En cadeau, découvre l'interview d'Alexandre Henrard, jeune double champion du monde de Biathlé et Triathlé, depuis la Floride !