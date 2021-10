Rouen. Normandie : un différend éclate, il tente d'égorger son ami au couteau dans un bar

Les faits se sont produits le vendredi 7 octobre 2016. Sylvain Firmin est attablé avec un ami à la terrasse d'un bar de la rue Saint-Sever à Rouen (Seine-Maritime). C'est un habitué, ayant sombré dans l'alcool depuis qu'il a perdu son emploi… et sa famille. Ce jour-là, une discussion les oppose et une rixe intervient, au cours de laquelle il sort de sa poche le couteau qu'il porte toujours sur lui et frappe son ami à la gorge, le laissant inerte au sol dans une flaque de sang.

Pronostic vital engagé

Les passants, médusés, appellent la police, qui l'interpelle. La victime est transportée à l'hôpital, où on constate que son pronostic vital est engagé. L'accusé reconnaît qu'il avait passé la matinée à boire et marmonne: "Je ne me souviens pas pourquoi j'ai fait ça".

Aujourd'hui, si la victime est sauvée d'un destin fatal, le procureur soutient que "l'accusé est ingérable quand il a bu", et qu'une peine significative doit lui être infligée. La défense cherche à relativiser l'acte: "Mon client ne voulait pas en arriver là". Au final, le tribunal condamne Sylvain Firmin à 36 mois de prison dont 18 avec sursis, assortis d'une obligation de soins psychiatriques