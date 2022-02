Froid persistant, - 10° ce vendredi matin, quelques giboulées neigeuses en journée sur le Bocage, éclaircies et nuages ailleurs

Météo France relevait ce vendredi matin à 7h.... -8°9 à Alençon, -3° à Argentan, -1°5 à Flers, -5°2 à L?Aigle, -4°1 à Mortagne.



Les averses de neige qui se sont produites la nuit passée essentiellement du Pays d'Auge au Bocage sont en voie de disparition. Elles peuvent cependant menacer sur les collines du Nord-Bocage une partie de la journée et donner localement 1 cm supplémentaire: ailleurs, quelques flocons insignifiants seulement ce matin. Mais globalement sur la majeure partie du département de l'Orne, la journée se déroule sous une alternance de passages nuageux et de belles éclaircies ensoleillées, rendant ce matin le temps agréable bien que très froid. L'ambiance se détériore dans l'après-midi à cause du vent de Nord à Nord-Est qui se renforce au fil des heures pour devenir modéré à assez fort , accentuant la sensation de froid qui devient alors glacial. Dans les endroits non abrités, ce vent pourrait transporter de la neige et former ainsi des congères. Les températures maximales ne dépassent pas -1 à -2 degrés. Aussi, la couche neige n'évolue pas et les conditions de circulation restent difficiles.

