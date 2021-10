Cherbourg. Manche : la croisière s'amuse... une dernière fois à Cherbourg !

L'imposant paquebot, long de 339 mètres de long, "L'Independance of the Seas", a clos ce samedi 29 octobre 2016, la saison des croisières à Cherbourg (Manche), avec un dernier flot de plus de 4 000 passagers. Ce mastodonte des mers s'était déjà amarré au quai de France le 2 juin 2016.

26 escales pour la saison

La saison qui avait débuté en avril a accueilli dans le port du Cotentin, 26 paquebots, pour un nombre de passagers estimés à 45 000. Un atout économique pour la ville portuaire, mais aussi pour d'autres sites très prisés par les croisiéristes, qui quittent le navire pour visiter le temps de l'escale les sites du Mont-Saint-Michel (Manche), ou les plages du débarquement sur le littoral de la Manche et du Calvados.

