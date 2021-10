Le saxophoniste de légende Macéo Parker sur la scène du 106 à Rouen

C'est une véritable pointure que le 106 de Rouen (Seine-Maritime) reçoit ce mercredi 9 novembre 2016. Macéo Parker reste à l'heure actuelle un des plus authentiques ambassadeurs du funk et offre toujours une performance d'une qualité remarquable, toute modestie et avec son habituelle touche d'humour!