Restrictions de circulation des poids lourds lévés dans l' Orne, la Sarthe, la Mayenne

Il n?y a plus de restrictions de circulation des poids lourds dans l'Orne, la Sarthe et la Mayenne... 225 camions ont été retenus sur la RN 12 dans l?Orne, en direction de Paris... 1 700 en Sarthe....une centaine dans le Calvados. L?ensemble de l?A84 est interdite aux poids lourds de plus 7.5 t dans les deux sens de circulation. La circulation des véhicules légers, en direction de Rennes est ré-ouverte.

La circulation des poids lourds reste interdite sur l?ensemble du réseau routier du Calvados



2 accidents recensés dans l? Orne, depuis ce matin, une dizaine dans la sarthe.... accident matériels uniquements....

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire