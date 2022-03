Appel à la prudence ce soir et cette nuit sur les routes ornaises

CE SOIR ET LA NUIT PROCHAINE : GRANDE PRUDENCE

Les nuages redeviennent majoritaires et couvrent le ciel. Ces nuages donnent des pluies, parfois modérées, en première partie et en milieu de nuit. Mais les sols sont encore très froids, le plus souvent enneigés, aussi il faudra être très prudent car les chaussées deviendront très glissantes : le département reste en vigilance de couleur jaune pour le rsique de chaussées glissantes. Le vent faible à modéré souffle de Sud-Est. Les températures minimales sous abri sont voisines de -1 à +1 degrés.



DEMAIN, JEUDI 14 JANVIER :

LE LENT REDOUX SE CONFIRME

Les rares et faibles pluies encore présentes avant le lever du jour s'évacuent rapidement mais le ciel reste couvert de nuages bas et gris. Avec les sols froids et enneigés et des températures un peu plus douces, les brumes, parfois très épaisses, sont fréquentes une grande partie de la journée. Le vent faible à modéré de Sud-Est tourne au Nord-Est puis au Nord. Les températures maximales atteignent difficilement 3 degrés sur le Sud-Est de l'Orne à 5 au Nord-Ouest.

