Après avoir revisité des contes, Joël Pommerat, "écrivain de spectacle" comme il aime à se définir, s'attèle à un sujet d'envergure. Il propose une relecture de la Révolution française dans un spectacle baptisé Ca ira présenté au Rive Gauche de Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) les vendredi 4 et samedi 5 novembre 2016 avec la compagnie Louis Brouillard.

Se réapproprier l'histoire

Transposant les évènements à l'époque contemporaine, il embarque ses spectateurs au coeur du tourbillon révolutionnaire dans une fresque historique grandiose de 4h30. Avec ce nouvel opus né en 2015 au théâtre des Amandiers de Nanterre (Hauts-de-Seine), l'auteur et metteur en scène confirme son goût pour le théâtre social et invite le spectateur à se réapproprier l'histoire.

Revivre la mutation du régime

Défi monstre, Ca ira réduit la Révolution à son essence et nous livre les clés nécessaires à sa compréhension sans toutefois citer les figures phares de cet événement historique, exceptées celles du monarque et de la reine. L'auteur réécrit ainsi l'histoire et ressuscite le climat qui a favorisé la mutation du régime.

BONUS. Découvrez en vidéo le travail de Joël Pommerat lorsqu'il crée et met en scène Cendrillon.

À LIRE AUSSI.

Pratique. Vendredi 4 et samedi 5 novembre à 19h30. Le Rive Gauche à Saint-Etienne-du-Rouvray. Tarifs 15 à 25€. Tél. 02 32 91 94 94