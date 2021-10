Calvados: le centre aquatique Sirena de Carpiquet fête Halloween

Toute la journée de ce lundi 31 octobre 2016, c'est Halloween! Et le centre aquatique Sirena de Carpiquet a décidé de fêter ça avec... la tour de l'horreur!

Le toboggan sera complètement relooké pour l'occasion avec toiles d'araignées et compagnie. Les bassins seront colorés, il y aura des musiques d'horreur également, des "marécages" à traverser. Pour se remettre de toutes ces émotions, des bonbons seront distribués pendant cette journée spéciale!

Il n'est pas nécessaire de réserver pour participer à l'événement, il suffit de venir entre 9h30 et 19h pour une entrée au tarif habituel (4.60€ pour les adultes et 6.10€ pour les + de 16ans). Plus d'infos sur sirena.fr

Ecoutez Karine Naudin, directrice du centre aquatique Sirena, nous présenter les animations d'Halloween: