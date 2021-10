Avranches. Coupe de France de football : Avranches reçoit l'AS Dragon, un club de Polynésie

Le tirage a été effectué par Yannick Borel, champion olympique d'escrime par équipe aux JO 2016, et par Florence Hardouin, directrice générale de la FFF. Sur les 11 rencontres programmées, une intéresse plus particulièrement la Normandie, celle qui verra, l'US Avranches Mont-Saint-Michel recevoir l'AS Dragon.

Un club de DH de Polynésie

Les joueurs de la Manche, qui évoluent en National, recevront cette année, au 7e tour de la coupe de France de football, une équipe de… Ligue 1 Polynésienne. Près de 16 000 km séparent les deux formations. Le match? A priori déséquilibré, si l'on considère que la Ligue 1 Polynésienne équivaut à la division d'honneur métropolitaine.

Avranches est habitué

Ce n'est pas la première fois que Gilbert Guérin et ses hommes participent à ce tirage "Outre-Mer". Entre déplacement à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et réception d'une équipe de Nouvelle-Calédonie, en passant par plusieurs confrontations avec des clubs de Guyane. Depuis près de 30, le club a enrichi son histoire avec la Coupe de France de ces matchs exotiques. Ce sera pour Damien Ott et ses hommes, l'occasion d'en écrire une nouvelle page en recevant cette formation de Polynésie Française.

La suite du tirage mercredi

Les autres matchs de ce premier tour national de la Coupe de France seront tirés au sort, ce jeudi 27 octobre 2016, à 12 heures. Sept autres clubs de Normandie vont y participer: Quevilly-Rouen Métropole (National), Granville (CFA), Dives (CFA2), Alençon (DH), Grand Quevilly Football (DH) et Pavilly (DSR). Sans oublier le gagnant du match entre Saint-Nicolas-d'Aliermont (DSR) et Caudebec-en-Caux (DHR).



