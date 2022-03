Foot, ligue 2, 21ème journée, ce mardi soir, Caen (1) va à Dijon (13), Laval (8) reçoit Clermont (11)

Les sports .....

Football : Ligue 2 ... on joue ce mardi soir pour le compte de la 21-ème journée....

Le leader Caen se déplace chez le 13ème : Dijon ? sans Nicolas Seube, suspendu, et sans meneur de jeu Anthony Deroin, qui souffre des adducteurs.

Coup d?envoi à 20h30.



½ heure plus tôt, Laval reçoit Clermont ... le coach lavallois Philippe Hinschberger a largement modifié son groupe après l?élimination de Laval en coupe de France, suivie de sa plus lourde défaite de la saison, (4/1 vendredi dernier à Strasbourg).

A noter 2 absents : Neumann qui est malade, et Le Pen qui est blessé



La 21ème journée de Ligue 1, sera elle disputée mercredi : avec le déplacement du Mans (1er relégable) à l?Olympique de Marseille.



Basket, 1/16èmes de finale de la coupe de France :

Demain soir : déplacement du Mans à Fos sur Mer. Coup d?envoi à 20h.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire