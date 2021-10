Ifs. Ouragan en Haïti : après 777 consultations, le pompier du Calvados est rentré

Du mercredi 12 au mardi 25 octobre 2016, Raphaël Vaudorme, pompier professionnel à Ifs (Calvados), a coordonné une équipe de 11 personnes en Haïti, pour venir en aide à des populations frappées par le passage de l'ouragan Matthew, qui a fait plus d'un millier de morts. "Nous avons eu à régler énormément de problèmes liés au transport pour que nos équipes puissent se rendre sur place pour la partie médicale et nos missions de potabilisation".

5 000 litres d'eau distribués

L'équipe de 11 professionnels qu'il dirigeait a pu effectuer 777 consultations médicales. Près de 5 000 litres d'eau potable ont également pu être distribués, au bénéfice de 650 personnes. "On s'est bien organisé, assez rapidement, et la prochaine équipe qui est sur place maintenant va pouvoir continuer d'autant plus rapidement à travailler".

Un partenariat avait été lié avec un médecin haïtien et un interprète, déjà rencontré sur une précédente intervention lors du tremblement de terre à Haïti en 2010, cela a contribué à la réussite de cette opération. "Dès lors qu'on travaille avec des locaux, ça facile largement la communication et ça passe beaucoup mieux et plus vite".

Un regret tout de même: "Nous aurions aimé participer plus au déblaiement, mais nous n'avons pas trouvé de tronçonneuses sur place et comme nous ne pouvions pas en emporter avec nous à cause du plan Vigipirate, nous n'avons pas pu faire grand-chose".

