A Mâle, dans le Perche, le 29 novembre dernier, à la sortie d?une discothèque, un jeune homme, alcoolisé avait porté un coup de couteau à un autre jeune homme... la victime avait eu le poumon perforé... le prévenu était jugé jeudi, par le tribunal correctionnel d?Alençon... il a été condamné à 2 ans de prison, dont un an ferme, 3 ans de mise à l?épreuve... et 7 500 euros de dommages et intérêts....

