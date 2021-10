Jeudi 13 octobre 2016 à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime), une patrouille de police surprend un groupe de jeunes s'activant curieusement entre une aire de jeux jouxtant une place de la ville et un bosquet, discutant avec plusieurs individus, l'un après l'autre. Cela ressemble fortement à un trafic de stupéfiants.

Cannabis et héroïne retrouvés dans le garage

La police installe alors une "planque" et voient les clients et les jeunes opérer leurs transactions depuis un garage à voiture proche servant de réserve, le bosquet n'étant alimenté qu'au coup par coup. Les jeunes s'enfuient quand les policiers interviennent mais ils en interpellent deux, un mineur et le prévenu. Dans le garage, ils trouveront du cannabis et plusieurs sachets d'héroïne. L'accusé reconnaît les faits : "Je n'ai fait qu'aider les jeunes en prenant l'argent", dit-il naïvement. Pour le ministère public, "il se moque du monde". La défense de l'accusé estime "qu'il y a trop de confusion dans cette affaire". En dépit d'un casier judiciaire vierge, le tribunal le condamne à huit mois de prison dont cinq avec sursis.

