Deauville. Boxe: Maxime Beaussire s'impose à Deauville

Son adversaire, l'Ukrainien Artem Karpets, a abandonné au 5e round victime d'une blessure à la jambe. " J'aurais aimé le battre d'une autre manière. Mais, s'il s'est blessé, c'est parce que son corps était fatigué. J'ai réussi à lui mettre la pression, à bien le cadrer."

22 combats professionnels, 22 victoires!

Le Saint Lois reste invaincu chez les pros avec 22 victoires en autant de combats. Une vraie satisfaction pour celui qui vise la couronne Européenne:" C'est positif et de bon augure pour la suite. Mais, c'est certain: il y a encore des choses à travailler, notamment la précision et la puissance. "

Encore des combats avant la ceinture Européenne

Avant de s'attaquer au titre continental des super-welters en 2017, Maxime Beaussire souhaite disputer un ou deux combats.

