Lutte contre le travail illégal.... la guerre se poursuit dans l' Orne.... 250 entreprises ornaises contrôlées en 2009

Lutte contre le travail illégal ? véritable fléau économique, mais aussi social:

Au plan national c?est 60 milliards d?euros par an, soit l?équivalent du budget de l?Education Nationale ! Dans l?Orne, c?est à 85% du travail dissimulé : comme par exemple, pas de déclaration d?embauche......11 inspecteurs du travail, ont contrôlé l?an dernier 250 entreprises, conjointement avec l?inspection fiscale, les douanes, l?Urssaf, la MSA ? l?an dernier, l?Urssaf a ainsi pu récupérer 243.000 euros d?impayés? Et la trentaine de textes de loi et décrets récemment adoptés permettent aux contrôleurs de travailler de plus en plus efficacement !

