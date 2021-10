Ducey. Manche: le braqueur du tabac-presse  de Ducey condamné à deux ans de prison 

Mercredi 19 octobre 2016, à Ducey (Manche), le braqueur avait fait irruption dans le commerce affublé d'une casquette et de lunettes de soleil pour ne pas être reconnu. Armé d'un pistolet factice, il avait menacé la gérante du tabac presse "La Fontaine" avant de repartir quelques minutes plus tard avec la caisse et des cartouches de cigarettes.

Arrêté 15 minutes après le braquage

Interpellé à Avranches, quelques kilomètres plus loin, l'homme était entendu dès le soir même par les gendarmes. À l'occasion d'une perquisition menée à son domicile, ces derniers avaient découvert chez le malfaiteur, tous les outils nécessaires à un braquage.

2 ans de prison ferme pour le braqueur

Jugé en comparution immédiate, vendredi 21 octobre, le prévenu écope de 3 ans de prison ferme assortis d'un sursis d'un an. Une condamnation mois lourde que celle réclamée par le procureur qui aurait souhaité 3 ans de prison ferme.

A LIRE AUSSI