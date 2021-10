Cherbourg. Manche : une armada russe en transit au large des côtes françaises

Huit navires militaires de l'armée russe, dont le porte-avions Amiral Kouznetsov et le croiseur nucléaire Pierre-Le-Grand, pourraient passer au large des côtes françaises dans quelques heures, vendredi 21 octobre 2016. En route vers la Méditerranée, ils s'apprêtent, ce vendredi 21 octobre 2016, selon nos confrères de La Voix du Nord, à entrer dans le détroit du Pas-de-Calais. Le remorqueur Nikolai Chiker, qui précèderait le convoi, était signalé au nord de Calais en milieu de matinée, sur le site spécialisé Marine Trafic.

La Grande-Bretagne a annoncé que la Royal Navy était mobilisée pour surveiller les bateaux russes. "Lorsque ces navires seront près de nos eaux nous les marquerons de près à chaque étape du voyage" a ainsi indiqué un porte-parole du ministère de la Défense britannique.

Surveillé par la Marine Nationale

En France, les autorités se veulent rassurantes. "La Marine Nationale suit le passage de ce groupe avec des moyens maritimes, aériens et terrestres" indique le porte-parle de la préfecture maritime de la Manche et Mer du Nord, sans détailler les moyens qui sont ou pourront être engagés. Il ajoute : "nous sommes dans le détroit le plus fréquenté du monde. Il est relativement fréquent que des bâtiments de guerre étrangers, y compris non-membres de l'Otan, soient en transit". Selon la préfecture maritime, quand cela se présente, les navires militaires étrangers naviguent dans les dispositifs de séparation du trafic (DST) du Pas de Calais et des Casquets, c'est à dire en dehors des eaux territoriales françaises, règlementés par l'Organisation maritime internationale (OMI).