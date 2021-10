Cherbourg. Alerte attentat : sécurité renforcée devant les écoles de Cherbourg

Au moins six militaires sont postés ce mercredi 19 octobre 2016 devant le lycée Grignard de Cherbourg-en-Cotentin (Manche). Idem au lycée Tocqueville, le plus grand de l'agglomération, mais aussi, selon plusieurs témoignages, devant d'autres établissements scolaires et devant l'IUT de Cherbourg.

Parti des réseaux sociaux

Selon des élèves du lycée Grignard, la carte de lycéen a été demandée à chaque élève à l'entrée en classe, ce matin.

Ce dispositif a été déclenché par la préfecture de la Manche, après des rumeurs d'attentat sur les réseaux sociaux.

Colis piégé la veille

La veille, le collège Charcot avait dû être évacué en raison de la présence d'un colis suspect devant l'établissement, qui s'est révélé inoffensif.

Les soldats de la force sentinelle avaient déjà patrouillé pendant le mois d'août à Cherbourg, fief du ministre de l'Intérieur.

