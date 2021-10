Idées loisirs en Normandie pour ce week-end du 22 et 23 octobre

MANCHE

La 9ème manche du championnant de france Rallye Cross se déroule sur le circuit de Lessay samedi 22 et dimanche 23 octobre. En plus des épreuves, des animations sont proposées aux spectateurs comme l'Xtreme Show de la team FJ et un véritable simulateur de course aux abord du circuit.

Ce samedi assistez au show mode à Carentan-les-Marais organisé par l'Union des Commerçants et artisans de la ville, avec la participation du Cabaret Fantaisy. Il s'agit d'un grand défilé de mode de prêt à porter et lingerie homme, femme et enfant. Comptez 8 euros l'entrée. Rendez-vous à partir de 20h30 au gymnase, salle du Haut Dick à Carentan.

Ce week-end participez à la Ferme en Folie à Bréhal. Un festival ludique et pédagogique dédié aux enfants de 2 à 12 ans. L'occasion de redécouvrir les produits du terroir de A à Z. Au programme, plus de 70 rendez-vous ponctués de savoir-faire, de rencontres, et de découvertes avec des partenaires passionnés par leurs métiers. Toutes les manifestations sur tourisme-canton-brehal.com.

La traditionnelle fête du cidre nouveau organisée par les Kiwanis de Vire revient ce samedi de 8h à 18h place du 6 juin. Ils vous proposent des animations, concerts, restauration, petit-déjeuner aux tripes, démonstration de pilaison, vente de cidre nouveau, marché du terroir ou encore un grand concours de confiture.

Pour fêter ses 10 ans, l'association ça r'samba koi vous invite à passer une soirée brésilienne ce samedi à Cherbourg. Rendez-vous dès 19h45 salle Pierre Aguiton rue de la Chasse Verte pour y retrouver le groupe de samba reggae O Maracuja ou encore Corcovado et Dj Tom B. Billetterie à l' espace culturel de leclerc tourlaville ou auprés des adhérents de l'association.

Le Secours Populaire Français organise une grande braderie ce samedi de 9h 30 à 12h30 dans leurs locaux au 307 Rue du Plat Chemin à Querqueville. L'occasion d'acheter à moindre coût des vêtements, du mobilier, des livres ou encore des jouets pour enfants.



A l’occasion de la 18ème édition de « Monument jeu d’enfant », Le Centre des monuments nationaux propose un week-end d’animations et d’activités destinées spécialement aux enfants samedi et dimanche. Deux monuments nationaux normands se prêtent au jeu : le Château de Carrouges (Orne) et l’abbaye du Mont-Saint-Michel (Manche). Entrée et animations gratuites dans ces deux monuments pour les moins de 18 ans.

Dimanche, l'association Roses en Baie organise la Marche des Roses à Granville. L'occasion de récolter des fonds pour la lutte contre le cancer du sein. Le rendez-vous est donné à partir de 10h pour récupérer vos chasubles au Stade Jean Galfione. Le départ de la marche sera donné à 15h avec un échauffement au préalable. Toutes les infos sur la page Facebook "La Marche des Roses".

Acheminer une culture de proximité et la rendre accessible à tous c'est le principe de « Jazz dans les Prés », une série de concerts de jazz et de musiques afro américaines en itinérance jusqu'en novembre. Prochain concert sur Saint-Lô Agglo : Olivier Louvel, ce dimanche à la salle de Convivialité de Gouvets.

Ce dimanche c'est la journée artisanat et gastronomie à Carolles en Baie du Mt St Michel. Rendez-vous à la salle des fêtes pour y retrouver 20 à 25 producteurs et artisans.

Offrez-vous une parenthèse de goût et de savoirs faires pendant toute une journée. Sur place, démonstrations d'art, dégustations et ventes des meilleurs produits régionaux.

Ce samedi rendez-vous à la salle de Rouffigny pou le festival Reem' dogo. Au programme : concerts de musique africaine et country, initiation à la danse africaine et tout l'après-midi un marché artisanal et du maquillage pour enfants avec un concert rock de Jet blast, de musique africaine et des défilés de mode. Tous les bénéfices seront destinés aux projets humanitaires et sociaux de l'association Reem Doogo au Burkina Faso.

Tous les 2 ans, l'office de tourisme de St Sauveur le Vicomte propose de découvrir les spécialités normandes autour du salon "Saveurs de pommes, saveurs d'automne". L'édition 2016 se tient ce dimanche au vieu château. Au programme : exposants du terroir, fabrication de cidre à l'ancienne, exposition pomologique ou encore balade équestre et concert. C'est gratuit et ouvert à tous de 10h30 à 18h dans l'enceinte du château. Possibilité de se restaurer sur place.

CALVADOS

Ouistreham / Colleville-Montgomery Ecole d'Activités Nautiques accueille jusqu'à dimanche, la 3ème étape du Championnat de France de Funboard slalom. Les meilleurs planchistes du pays s'affrontent par poule sur un parcours de plusieurs bouées. Du spectacle mais aussi des animations pour le public sur le sable.Toutes les infos sur ocean-normandie.com, la course est à suivre en live sur aff.net.

La 15ème édition du festival du film européen de Houlgate continue jusqu'à mardi prochain. Au programme, cette année encore, une sélection de films européens de tous univers, le prix du public du court métrage, des leçons de cinéma avec Youri Deschamps et un atelier de doublage et bruitage, des films pour enfants ou encore des vidéos d’art. L'occasion de découvrir des films venus de Hollande, de Grande-Bretagne, d’Italie, d’Irlande, de Scandinavie, de Pologne, de Suisse et de France bien sûr. Tous les films étrangers sont projetés en version originale sous titrée en français. Les infos sur : festival-houlgate.eu.

A quoi servent les épis ? Qui se cache sous le sable ? Pourquoi la mer monte et descend tous les jours ? Autant de secrets dévoilés lors d'une grande balade depuis la place Mermoz à Villers sur mer ce samedi de 10h à 11h30. Partez à la découverte d'un littoral surprenant de par sa biodiversité et ses paysages contrastés lors d'une visite sous le signe de la mer. Une immersion dans un milieu méconnu et pourtant riche d'enseignements.

Dimanche, participez à la traditionnelle fête du cidre de Beuvron en Auge. Toute la journée des animations autour de la pomme, des produits cidricoles et du terroir !

Dans le centre du village : brassage des pommes et transformation en jus ainsi que des stands de pommes, de produits cidricoles et du terroir normand.

Le festival Planche Contact fête sa 7ème édition jusqu'au 27 novembre à Deauville. Ouvert à l'international et à toutes les écritures photographiques il invite, entre autre, cette annéeBernard Descamps, Maia Flore ou encore Anna Broujean. C'est également une rétrospective de Peter Knapp « le Deauville de Peter Knapp », un off avec une quinzaine d'expositions et un concours photo ouvert à tous le 29 octobre intitulé « la 25e heure Mondaine ». Infos sur deauville.fr.

Ce samedi de 20h30 à minuit à la halle aux grains à Bayeux assistez au spectacle « Incredible India », un événement Bollywood par La Ronde des Epices. Avec ce spectacle raffiné, gracieux, dynamique et multicolore, La ronde des épices crée un pont entre la Francophonie et l’Inde... comptez 9 euros l'entrée, les infos sur bayeux-bessin-tourisme.com.

L'office de tourisme d'Orival organise la 2e fête du goût demain aux anciennes halles place Paillaud à Creully de 14h30 à 18h. Au programme : marché du terroir avec des producteurs locaux, des ateliers cuisine pour enfants sur réservation, des démonstrations de foie gras et de tarte à la citrouille ou encore des jeux autour des saveurs. C'est gratuit.

ORNE

Pour la deuxième année consécutive, le Haras national du Pin accueille une compagnie de cirque équestre pendant les vacances de la Toussaint. La jeune compagnie Panik, originaire de Bretagne déplace quatre chevaux et six artistes pour leur spectacle « le cirque bleu » au Haras national du Pin jusqu'au 30 octobre. Les infos sur haras-national-du-pin.com.

Ce samedi rendez-vous au Haras du Pin pour le spectacle de la compagnie la Panik. De la voltige de cirque, théâtre corporel. Retrouvez 3 filles, 1 garçon, 1 musicien, quelques chevaux et une mobylette. Rendez-vous à partir de 17h30 pour 1h15 de show.

Tout ce week end, c'est le 12ème salon de la maquette organisé par AMO 61 à la salle polyvalente de Crulai. Rendez-vous ces samedi de 14 à 19 h et dimanche de 10 à 18 h pour découvrir de nombreux stands : autos, motos, figurines, bateaux, camions, blindes, trains..ainsi qu’une exposition Militaria sur la reconstitution d'une salle d'opération US. L'entrée est à 2,50 €, c'est gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés d'un adulte.

Chaque vacances scolaire, le département de la Vie éducative et sportive de la Ville d’Alençon propose un programme d’activités sportives appelé les Tickets Sports. Cette opération a pour objectif de permettre aux jeunes Alençonnais, de 4 à 17 ans, de découvrir gratuitement de nouvelles activités. Le programme des animations de ces prochaines vacances est riche et varié. Les jeunes Alençonnais pourront découvrir de nombreuses activités sportives : baby-gym, badminton, basket, break dance, escalade, judo et trampoline. Les infos sur ville-alencon.fr.

Tous les membres bénévoles de l’association FOKSA ont carte blance à la Luciole d'Alençon ce samedi. Dès 19h, ils vont vous faire déguster quelques produits du terroir, vous dévoiler l’entière programmation des 10 ans du BLIZZ’ART, vous faire partager leur enthousiasme avec un mini-marché de producteurs locaux choisis par leurs soins et vous faire découvrir deux formations musicales qu’ils affectionnent et parrainent tout particulièrement. Infos sur laluciole.org.

Enfin, participez à la 42ème édition de Flers-Cerisy ce dimanche de 8h à 18h. Au progamme : grande course pédestre de 12km400, ouverte à toutes personnes nées avant 1999 avec récompense à chaque participant. Une Marche populaire de la même distance au départ du château de Flers avec arrivée au Mont de Cerisy ou encore une rando VTT 25 km ou 45 km au départ au parking Intermarché de Flers avec arrivée au Mont de Cerisy. Inscriptions sur place.