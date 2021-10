Fontaine-Henry. Devenez sorcier le temps d'un week-end au château de Fontaine-Henry près de Caen

Pour les week-ends des vacances de la Toussaint, les 22, 23, 29, 30 et 31 octobre 2016, le château de Fontaine-Henry se transforme pour devenir… une école de sorcellerie!

Un brevet de sorcellerie

S'inspirant du plus célèbre des sorciers, Harry Potter, les enfants pourront passer leurs brevets de sorcellerie et visiter le château Hanté. Serpentard, Gryffondor, Poufsouffle ou Serdaigle seront là pour accueillir les nouveaux arrivants. De plus, des ateliers "Fabrique ta lanterne citrouille" et "Crée tes Lorgnospectres" seront mis en place, sur réservation. Enfin, l'équipe de Quidditch "Caen Muggle Quidditch" fera une initiation du sport préféré du célèbre héros de JK Rowling, le 31 octobre.

Pratique. Les 22, 23, 29, 30 et 31 octobre 2016 au château de Fontaine-Henry. De 2 à 8 €. Tél. 02.31.26.93.67.

