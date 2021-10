Rouen. Enchères à Rouen : l'exceptionnelle collection d'un érudit en vente

La maison Bisman, située à Rouen (Seine-Maritime) s'apprête à accueillir une vente aux enchères exceptionnelle samedi 22 octobre 2016 à partir de 14 heures. Il s'agit de la bibliothèque d'un érudit, représentant 300 lots d'ouvrages anciens émanant d'une seule et même collection. Pour Maître Delphine Bisman, commissaire-priseur de l'Hôtel des Ventes fondé par son père Jean-Jacques en 1970, "c'est ce qui fait tout le caractère exceptionnel de cette vente: autant de lots provenant d'une seule et même personne, c'est extrêmement rare. Cela se fait dans le cadre d'une succession, et l'érudit en question était Rouennais."

300 lots à la vente

L'autre intérêt majeur de cette vente porte sur les oeuvres présentées: des ouvrages du XVe au XXe siècle, des premières éditions originales de quelques-uns des plus grands auteurs classiques de la littérature française, Sand, Stendhal, Rousseau, Pascal, Musset… Il y en a pour tous les styles et toutes les époques. Point important, ils ont tous été authentifiés, comme c'est la norme dans le microcosme des ventes aux enchères, par des experts spécialisés en ce domaine.

Delphine Bisman peut ainsi présenter deux des lots qui devraient faire passer un frisson dans l'assemblée: "Nous présenterons un manuscrit de la fin du XVe siècle, rédigé en latin avec des enluminures d'époque, 'Les heures de Nostre Dame'. À cette pièce rare s'ajoute une collection de manuscrits d'Alain, dit Émile Chartier, le célèbre philosophe qui a longtemps vécu à Rouen. Son manuscrit, notamment 'Propos d'un Normand', est extraordinaire. Nous avons 42 livres et manuscrit d'Alain au total."

50 000€ de vente attendus

Chacun des manuscrits du maître devrait coûter entre 400 et 600€, même si le sel de ces ventes aux enchères est justement de ne jamais connaître avec précision le montant auquel une oeuvre va finalement être adjugée. La fourchette de prix fixée par les Bisman père et fille, tous deux au marteau samedi prochain, en accord avec les experts, est donc plutôt large, puisqu'elle se situe entre "50 et 1000 euros par lot, avec de nombreux tarifs raisonnables", comme l'affirme la commissaire-priseuse. Le montant global de la vente des 300 lots devrait s'établir autour des 50 000€.

"Un véritable musée éphémère"

Pour finir, Delphine Bisman incite le grand public à venir admirer les oeuvres exposées dès le vendredi, veille de la grande vente, au sein de l'Hôtel des Ventes. "Nous sommes un vrai musée éphémère et gratuit en plus. Le milieu des ventes aux enchères colporte une fausse image élitiste, due en partie à la télévision. Tout le monde peut venir aux expositions et aux ventes. Nous organisons régulièrement, quasiment chaque week-end, des ventes où de nombreux lots partent à des prix modestes."

Les plus fortunés, "beaucoup d'étrangers, belges, américains, anglais, chinois, émiratis, un peu italiens, de moins en moins de Français" s'écharperont eux essentiellement par téléphone interposé ou via internet.

Pratique. Hôtel des Ventes du Vieux Palais, maison Bisman, 25 Rue du Général Giraud, Rouen. Tel: 02 35 71 13 50

Vente aux enchères "bibliothèque d'un érudit Rouennais" samedi 22 octobre dès 14h30. Exposition des lots vendredi 21 octobre de 10h à 12h et de 15h à 18h et samedi 22 octobre de 10h à 12h. Accès libre.

