Miss Normandie 2016, c'est ce mardi soir à Mortagne au Perche (61)

Ce mardi 11 octobre 2016, suivez les coulisses de l'événement avec notre émission spéciale en direct de Mortagne au Perche sur Tendance Ouest, de 18h à 19h.

Quinze candidates se présenteront pour décrocher le titre de Miss Normandie 2016 et représenter notre région à l'élection Miss France du 17 décembre 2016 à Montpellier. Iris Mittenaere (Miss France 2016) et Daphné Bruman (Miss Normandie 2015) seront présentes.

Les candidates sont toutes des missou dauphines des 5 départements de Normandie. Elles défileront en robe de mariée, en maillot de bain et en tenue de soirée. Elles devront aussi s'adresser au public.

Le public choisira ensuite ses candidates favorites et le jury réuni pour l'occasion choisira dans le top 8 du public la Miss Normandie.

Ne manquez pas non plus le show Miss France avec Iris Mittenaere (Miss France 2016) et 3 dauphines qui feront le spectacle.

Rendez-vous mardi 11 octobre 2016 à 20h45. Entrée à 25€ (gratuit pour les moins de 6 ans). Infos sur www.lecarreduperche.com et www.missnormandie.com

Ecoutez Emilie Ménard, déléguée du comité Miss France pour l'Ouest à l'agence 53x11, nous parler de cette soirée: