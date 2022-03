Maromme. Badminton : cruel match nul pour Maromme

Pas de première victoire cette saison en Top 12 pour le Maromme-Déville-Mont-Saint-Aignan Badminton (Seine-Maritime). Samedi 8 octobre 2016, les hommes du coach Stéphane Renault ont concédé un second match nul consécutif face à Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais).

Trois matchs féminins, trois défaites

Tout commence mal pour les Normands. Privées de la Russe Natalia Perminova, les femmes coulent. Morgane Tessier et Juliane Piron s'inclinent en simples tout comme le double Irina khlebko-Morgane Tessier. Pire, les trois rencontres sont perdues en deux sets secs.

Trois victoires chez les hommes

Mais chez les hommes, la donne est différente. Romain Eudeline se fait peur face à Louis Ducrot, mais s'impose finalement en trois sets. Antoine Bébin se débarrasse aisément de Romain Linster. Enfin, le double Julien Maio-Freek Golinski l'emporte face à Matijs Dierrickx et Maxime Briot.

Cruel dernier match

Les deux équipes sont alors à égalité (3-3). Les doubles mixtes vont sceller le score de la rencontre. Le premier oppose la paire Julien Maio-Irina Khlebko à Matijs Dierrickx et Celia Chouan. Les Normands n'en font qu'une bouchée.

Mais dans le second double (Freek Golinski-Juliane Piron contre Steffi Annys et Maxime Briot), les Seinomarins doivent rendre les armes après avoir mené un set à zéro. Résultat, les deux équipes se quittent sur un match nul (4-4).

Au classement, le MDMSA pointe malgré tout à la troisième place de la poule 1. Prochain match le 5 novembre avec la réception de Talence.

