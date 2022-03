Après leur première victoire cette saison lors de la dernière journée face à Boulogne-Billancourt 27-25, les Bleus de Oissel Rouen Métropole Handball (Seine-Maritime) tenteront d'obtenir une seconde victoire consécutive face à l'équipe d'Amiens Picardie (Somme) dimanche 9 octobre 2016 à 16 heures.

Amiens encore invaincu

Et la marche semble haute pour le club de l'agglomération de Rouen au bilan plus que moyen (quatre défaites pour une victoire) face à un des prétendants à la montée qui n'a quant à lui encore jamais perdu cette saison (trois victoires pour deux nuls) et qui occupent la deuxième place au classement à un point derrière le SMV Vernon (Eure).

Le club Picard reste néanmoins sur un match nul sur le parquet du Stade Valériquais, un des deux seuls clubs à n'avoir pas encore remporté le moindre match cette saison avec Boulogne-Billancourt.

La saison 2016-2017 des joueurs de Stéphane Moualek est maintenant bien lancée et les victoires deviennent de plus en plus primordiales. pour éviter une éventuelle descente en fin de saison.

A LIRE AUSSI.