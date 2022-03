Le groupe de Mick Jagger, les Rolling Stones annonce sur Twitter un nouvel album pour le 2 décembre

Ce nouvel opus sera intitulé "Blue & Lonesome" et comportera douze morceaux inédits. Il interviendra plus de dix ans après "A Bigger Bang", sorti en septembre 2005.



Comme les membres des Rolling Stones l'avaient déjà laissé entendre, "Blue & Lonesome" a été enregistré en seulement trois jours dans le studio d'enregistrement londonien British Grove Studios. Le groupe mythique précise qu'il s'agit "d'un retour à leurs racines et à leur passion pour le blues".

Pour l'enregistrement de ce nouvel album, les quatre membres du groupe ont été rejoints par Darryl Jones (basse), Chuck Leavell (claviers) et Matt Clifford (claviers), et Eric Clapton.

"Blue & Lonesome" sortira le 2 décembre prochain. Il est d'ores et déjà proposé en pré-commande.